Piazza Affari incolore assieme al resto d'Europa. Focus su MPS e banche

(Teleborsa) -, nelle ultime giornate utili prima dle lungo stop natalizio. Le borse asiatiche hanno chiuso deboli , in attesa dei dati macro USA del pomeriggio, mentre Wall Street ha terminato gli scambi poco mossa Tematiche ormai note catturano l'interesse degli operatori a Piazza Affari: lae la, che ieri sera ha annunciato i primi risultati dell'aumento di capitale L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,045. Aumenta di poco lo, che si porta a 158 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all'1,82%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,33%., riportando una variazione pari a +0,12% sul, che avvia le contrattazioni a -6,75% dopo una sospensione iniziale senza indicazione di prezzo. Tengono invece(+0,99%),(+0,90%) e(+0,66%).Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,54%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,65%.di Milano, troviamo(+2,19%).Bene anche, che guadagna lo 0,66%, in attesa delle prossime mosse di