Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

indice S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Telecomunicazioni

Energia

Beni di consumo secondari

Materiali

Verizon Communication

Chevron

Exxon Mobil

Wal-Mart

Home Depot

American Express

Apple

Micron Technology

Alexion Pharmaceuticals

Regeneron Pharmaceuticals

Celgene

Dollar Tree

Norwegian Cruise Line Holdings

Netease

Ulta Salon Cosmetics & Fragrance

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 19.918,88 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con chiusura su 2.260,96 punti. In frazionale calo il(-0,29%); sui livelli della vigilia lo(-0,14%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,02%) e(+0,45%). Nel listino, i settori(-1,01%) e(-0,48%) sono stati tra i più venduti.Altra i(+1,29%),(+0,72%) e(+0,64%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,33%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.Altra i, si posizionano(+12,68%),(+5,77%),(+2,01%) e(+1,74%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,65%.Sensibili perdite per, in calo del 3,45%.In apnea, che arretra del 2,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,14%.