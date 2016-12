USA, brusca battuta d'arresto per gli ordinativi industriali

(Teleborsa) - Brusca battuta d'arresto per gli ordinativi di beni durevoli americani,Nel mese di novembre, gli ordini si sono attestati infatti a 228,2 miliardi di dollari, evidenziando un forte calo del 4,6% rispetto al +4,8% rivisto del mese precedente (+4,6% la prima lettura) e risultando tuttavia leggermente migliore delle attese, che erano per un calo del 4,7%.Il dato è stato comunicato daldegli Stati Uniti (Bureau of the Census).Se siil dato (core) ha segnato un aumento dello 0,5%., invece, gli ordini hanno registrato un forte decremento del 6,6%.