Vivendi avanti tutta tu Mediaset

(Teleborsa) -

Non si arresta la scalata di Vivendi su Mediaset. Ad oggi 22 dicembre, il gruppo francese annuncia di essere salito al 28,8% del capitale sociale e il 29,94% dei diritti di voto di Mediaset. E' quanto comunica Vivendi in una nota, che solo ad inizio settimana aveva annunciato di voler aumentare la sua quota nel Gruppo del Biscione entro la soglia del 30% del capitale.



La battaglia fra i francesi di Vivendi e il gruppo di Cologno Monzese dunque continua, anche se la famiglia Berlusconi non vuole darsi per vinta.



Intanto Marco Giordani CFO di Mediaset è stato sentito oggi dai funzionari della CONSOB



Il direttore finanziario ha precisato che Mediaset ha fornito tutti gli elementi di cui avevano bisogno i funzionari anche se i fatti sono abbastanza chiari.



Oggi a Piazza Affari il titolo di Mediaset è colato a picco e ha perso il 12,40%.