Analisi Tecnica: EUR/GBP del 22/12/2016

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Seduta in frazionale rialzo per il cross Euro contro la valuta britannica, che ha terminato gli scambi in aumento a 0,8492.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,8533. Supporto stimato a 0,8409. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,8657.

