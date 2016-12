Deutsche Bank ottiene lo "sconto" in USA: pagherà multa da 7,2 miliardi

Deutsche Bank

(Teleborsa) -: l'onere risulta infatti la metà di quello inizialmente comminato dal Dipartimento di Giustizia americano, che aveva chiesto 14 miliardi di dollari La banca d'affari ha chiuso un impegnativocon le autorità statunitensi, impegnandosi a, per chiudere la vertenza. La banca, ma si è impegnata anche a restituire ai risparmiatori 4,1 miliardi sotto forma di agevolazioni ai finanziamenti per la casa.La sanzione ha a che fare con i(bond garantiti da mutui subprime) collocati dalla banca tedesca, che contribuirono ad alimentare la. La notizia dellaaveva rappresentato dunque una doccia fredda per il gruppo tedesco, che aveva subitofinalizzati ad un patteggiamento.Va ricordato che gli analisti prevedevano una multa compresa fra 2 e 5 miliardi, più o meno in linea con quando sborsato da altre banche d'affari, comee che Deutsche Bank aveva precedentemente accantonato circa 5,5 miliardi per chiudere la vertenza in USA. La cifra pattuita ora avrà un