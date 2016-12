Natale, sotto l'albero degli italiani c'è anche il benessere

(Teleborsa) - Non solo vestiti, libri, musica e oggettistica. Sotto l’albero di Natale degli italiani c’è anche il benessere. Soggiorni Spa, abbonamenti a corsi sportivi e a palestre.. Un pensiero al Natale, quindi, e uno sguardo proiettato già al dopo-festività: digeriti panettoni, pandoro e leccornie varie, infatti, si dovrà presto sostenere il tantoQuale miglior regalo quindi di una sana cura di sé per rimettersi in forma eAd aiutare la crescita dei regali-benessere ci sono anche le speciali offerte praticate dalle palestre e centri fitness. Tra i vari trend regalo, crescono le proposte del Fast Fitness, vera e propria tendenza del wellness 2017 che coniuga gli allenamenti Total Body a corpo libero eseguiti con l’ausilio di un personal trainer dedicato e l’alta tecnologia dell’ElettroMioStimolazione. Il tutto in sessioni da 20 minuti a settimana che valgono ben 4 ore di palestra tradizionale.Una vera e propriae che vede crescere sempre più i suoiUna tendenza quella del Fast Fitness in continua crescita, testimoniata dai, startup del fitness, ma già leader di mercato nel settore: 14 centri aperti in tutta Italia in un solo anno, per circa 3 milioni di fatturato annuo con più di 800 nuovi clienti e circa 50 dipendenti impiegati.