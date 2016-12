Piazza Affari svetta sull'Europa

flop dell'aumento di capitale

(Teleborsa) -che svetta sui principali listini europei, rimasti ai nastri di partenza.A dare sostegno al listino milanese il comparto bancario che ha festeggiato i 20 miliardi di euro concessi dal Governo dopo ildi. Oggi, per volontà della CONSOB, tutti gli strumenti MPS (azioni, obbligazioni e derivati) sono stati sospesi dalle contrattazioni Sul valutario, l'Euro / Dollaro scambia sui valori della vigilia a 1,043. Lieve aumento dell'che sale a 1.132,9 dollari l'oncia.Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%.Lofa un piccolo passo indietro a quota 158 punti base.incoloreche non registra variazioni significative. Senza slancioche archivia la giornata con un +0,06%. Oggi la borsa della City ha chiuso in anticipo in vista delle festività Natalizie. Stabileche riporta un misero +0,10%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,17%. Sulla stessa linea ilche continua la giornata in aumento dello 0,91% rispetto alla chiusura precedente. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,32%; guadagni frazionali per il(+0,27%).dieffervescenteche chiude in cima al Listino con un progresso del 4,45%. A dare manforte alle azioni i rumors di stampa su un possibile intervento governativo per bloccare la scalata dei francesi di Vivendi alle televisioni italiane ed evitare la cessione di Telecom Italia a Orange.che vanta un incisivo incremento del 3,06%.che mostra un forte aumento del 2,75%.che chiude con un importante progresso del 2,13%.Le, invece, si sono abbattute su, che chiude le contrattazioni a -1,02%.per, che archivia la seduta con un calo dello 0,56%.perche chiude con un -0,54%.