Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 19.933,81 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che chiude la giornata a 2.263,79 punti. Sulla parità il(+0,11%), come l'S&P 100 (0,1%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settoreIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,90%),(+0,57%) e(+0,51%).Tra i(+3,18%),(+3,03%),(+2,54%) e(+2,52%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,11%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,77%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,75%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.