Zuckerberg fa retromarcia e ammette: "Facebook è una media company"

Facebook

(Teleborsa) -D'ora in poi non chiamatelo più solo social network perché. Sì, perché dopo mesi di resistenza a suon di smentite, l'ultima delle quali arrivata meno di quattro mesi fa in occasione della visita del CEO di Facebook a Roma per incontrare il Santo Padre, nel corso della quale si era affrettato a smentire qualsiasi ruolo sulle notizie, ieri,". Con postilla. Il numero 1 di Facebook ha infatti subito aggiunto:Non più dunque solamente una tech company ma un, ma fa molto di più che distribuirle tanto da essere diventato una parte importante del dibattito pubblico.E' lo stesso ex enfant prodige di Dobbs Ferry a tenere a battesimo la nuova definizione nel corso di un'informale video chat insieme alla sua più stretta collaboratrice,, vero motore di Menlo Park : "Siamo un nuovo tipo di piattaforma, non una società tecnologica tradizionale ma neanche una media company tradizionale. Facciamo tecnologia e ci sentiamo responsabili per come viene usata".Un'ammissione, quella di "Zuck", destinata a cambiare il futuro della società segnando un cambiamento epocale.- Subito dopo la vittoria a sorpresa di Donald Trump alle recenti presidenziali americane , proprio Facebook e il fenomeno delle cosiddetteerano finiti sul banco degli imputati.Il sempre più crescente proliferare disulla piattaforma, avrebbero, influenzando l’opinione pubblica e arrivando, secondo alcuni, addirittura a consegnare le chiavi della Casa Bianca nelle mani del tycoon. Facebook, ovviamente, aveva rispedito le accuse al mittente ma la retromarcia di Zuckerberg arrivata nella giornata di ieri appare sempre più un tentativo di raddrizzare il tiro, oltre che il segnale chiarissimo di come la società di Menlo Park, in futuro, vogliaper aumentare la qualità dei propri contenuti.