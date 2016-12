Possibile attentato per caduta del TU 154 russo nel Mar Nero. Tra le 92 vittime il Coro dell'Armata Rossa

(Teleborsa) -. L'aereoNon ci sono superstiti. I rottami del jet sono sparsi in un'area di 1,5 chilometri lungo la costa, alla profondità di circa 50-100 metri. Inizialmente si era parlato di guasto tecnico o di errore umano, escludendo l'azione terroristica.Il velivolo,, era partito dalla città di Adler presso Sochi, diretto alla base militare di Hmeimim, nelle vicinanze di Latakia, nel Nord-OTra i passeggeri 64 membricoro e orchestra ufficiale delle Forze Armate russe (creato nel 1928 sotto la direzione di Aleksander Aleksandrov, il compositore dell'inno sovietico poi adottato dalla Russia), che nel 2013 si era esibito anche in Italia sul palco del Festival di Sanremo cantando "L'italiano" insieme a Toto Cutugno.Tra le 92 persone a bordo anche otto membri dell'equipaggio,Altro volto conosciuto quello di, conosciuta in Russia come "Doctor Liza", responsabile di una nota- Una fonte russa, riportata dall'agenzia Interfax, aveva precisato che, col passare delle ore si è affacciata anche la pista che porta alIl capo della Commissione Difesa del Senato russo,ne aveva invece inizialmente negata ogni ipotesi: "