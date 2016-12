Istruzione: Presidi pochi e mal pagati. Miur annuncia concorso

(Teleborsa) - C’è pure ilNon va meglio dal punto di vista stipendiale: la stessa reggenza viene pagata tra 200-300 euro netti al mese che si sommano a buste paga dimezzate rispetto agli altri dirigenti pubblici. Questi ultimi, però, non hanno le enormi responsabilità che gravano sui presidi, ad iniziare dal numero di persone che hanno da gestire.Inoltre, riteniamo che anche nell’Area V del comparto dirigenziale si debba applicare un congruo aumento stipendiale".evidentemente, il nuovo titolare del Miur sa bene in quali condizioni versano le dirigenze scolastiche italiane. È una situazione davvero insostenibile che, il prossimo anno, con il pensionamento, potrebbe aggravarsi ulteriormente.E in tal caso, purtroppo, dovranno essere create altre centinaia di reggenze che diventeranno quasi 2 mila".La situazione è grave, anche, se si pensa alleche prende in carico un ulteriore istituto autonomo. In generale, infatti, secondo le stime dell’Anief, presentate anche nel corso del secondo Congresso nazionale, i Dirigenti scolastici guadagnano 57 mila euro lordi all’anno, i dirigenti amministrativi della Pubblica Amministrazione 100 mila euro, i dirigenti del settore privato in media 107 mila euro.Differenze, davvero sensibili,mentre un dirigente amministrativo ha mediamente da gestire meno di dieci impiegati. Il Dirigente scolastico, inoltre, amministra un migliaio di studenti, anche iscritti a settori scolastici diversi, e ne ha la responsabilità civile. Per non parlare del fatto che le sue responsabilità si estendono anche alla sicurezza degli edifici scolastici, alla gestione previdenziale, alla trasparenza dei siti web.Per Marcello Pacificosempre a tamponare le emergenze. Le nostre scuole, con i loro studenti, docenti e unità di personale Ata, non possono continuare a vivere nell’emergenza andando così a peggiorare quanto accaduto quest’anno”.che si spera dia, ci troviamo con nemmeno 7 mila presidi, mentre ne servirebbero 8.200. Intanto, con la scuola dell’autonomia e l’approvazione della Legge 107, le responsabilità e gli impegni dei dirigenti sono triplicati.