Preoccupazione in Gran Bretagna: Regina Elisabetta assente da Messa di Natale

(Teleborsa) - Uninsieme alla sua famiglia, dove c'è la residenza reale di Sandringham House. Questa almeno la giustificazione di Buckingam Palace per un'assenza che ha sorpreso e allarmato non poco di sudditi del Regno Unito e il mondo intero.La nota di "Palazzo reale" ha comunicato che "la Regina si sta riprendendo da un forte raffreddore e per questo resterà a casa per permettere la piena guarigione".che la Regina Elisabetta II (Elizabeth Alexandra Mary, nata a Londra il 21 aprile 1926) non partecipa alla messa di Natale a Sandringham.. Non sentendosi troppo bene, la coppia reale aveva rimandato di un giorno la partenza da Londra per la residenza di Sandringham House, dove di solito l'intera famiglia reale trascorre le feste natalizie., che hanno invece trascorso la giornata