Benzina, arriva la "stangata" di Capodanno

(Teleborsa) - Sulle tasche (già messe a dura prova) degli italiani che hanno deciso di spostarsi durante le festività sta per abbattersi la "stangata" di fine anno.Unadi euro complessivi per i 12,3 milioni i connazionali che hanno deciso di spostarsi lungo strade e autostrade per trascorrere le vacanze lontano da casa. A rivelarlo il Codacons, che chiede l'intervento del governo.- Sì, viaggiare. Ma caro mi costi. "Oggi per un pieno di benzina si spendono circa 4,45 euro in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; per un pieno di diesel addirittura l'aggravio di spesa raggiunge +6,2 euro. Questo perché i distributori di carburanti hanno applicato consistenti aumenti dei listini alla pompa: la verde costa mediamente il 6,1% in più rispetto al 23 dicembre 2015; per il gasolio i rincari sfiorano il +10% (+9,8%)”.- Sarà un inizio decisamente col botto per gli italiani. Non solo quelli che saluteranno il nuovo anno. Sì, perchéquando i concessionari applicheranno i rincari ai pedaggi autostradali che saranno ufficializzati dal decreto ministeriale del prossimo 30 dicembre.