Festività e furti in casa, ecco il vademecum per mettersi in sicurezza

(Teleborsa) -. Anzi, approfittano delle feste e delle molte partenze per agire indisturbati e svaligiare le abitazioni, che spesso per l’occasione restano vuote.Ecco un vademecum stilato dagli esperti della sicurezza di RISCO Group per evitare agli italiani brutte sorprese con gli accorgimenti da adottare prima di partire e durante l’assenza da casa, per evitare, parenti e panettoni senza ansie e preoccupazioni sulla sicurezza della propria abitazione.Abbinare ai tradizionali sistemi d’allarme alcunidi “sicurezza passiva”: una volta individuati i punti d’ingresso più deboli, corsia privilegiata per i ladri, proteggerli con porte e tapparelle blindate, serrature di sicurezza e vetri antisfondamento eviterà sorprese indesiderate al rientro.Sapere di poter contare sul supporto di qualcuno quando si è fuori casa, che sia per qualche ora o per giorni interni, permette di partire a cuor leggero.È fondamentale non lasciare denaro, documenti e oggetti di valore incustoditi per casa, ma riporli nel giusto nascondiglio impedendo così agli intrusi di trovare facilmente oggetti da rubare.per non farsele rovinareBuona regola è non pubblicareinformazioni o fotografie: è bene condividere con gli amici la propria esperienza solo una volta tornati a casa.