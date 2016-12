(Teleborsa) - Ancora unper le spese delle famiglie giapponesi,, le spese delle famiglie operaie hanno registrato un calo dello 0,9% in termini nominali e dell'1,5% in termini reali, attestandosi a 270.848 yen. Lo ha comunicato l'del Giappone.Nello stesso periodo i redditi delle famiglie operaie sono saliti dell'1,6% in termini nominali e dell'1% in termini reali a 432.415 yen.