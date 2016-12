Il Gruppo FS cerca ragazze anche per condurre i Frecciarossa

(Teleborsa) - Ottomila donne in Ferrovia nei prossimi dieci anni,Con nessuna delle 63 che a oggi ha ancora ottenuto l'abilitazione a condurre un Frecciarossa. E così, col nuovo"Abbiamo deciso che, dice Mauro Ghilardi, Direttore delle Risorse Umane del Gruppo FS. Gli fa eco l'ideatrice del progetto, Sofia Nasi che tiene a precisare che sarannoTra queste,Corse che hanno certificato come in completa sicurezza"La presenza di unSe devo spostare un macchinario da 40 chili e so che non ci sono donne al lavoro, non mi impegno a trovare soluzioni ergonomiche accessibili a tutti".Così tra pochi giorni,Perché è necessarioIdea al momento non sufficientemente radicata nell'immaginario della tribù delle adolescenti, come risulta dai dati degli studi dell'Ufficio del personale.. Tanto è vero che oggi nel Gruppo FS, infatti, le donne con funzioni dirigenziali ammontano al 21%, mentre le "tecniche" sono appena l'11%.Il piano delle Ferrovie prevede un gruppo di dieci ragazze scelte nelle diverse scuole da inserire nei corsi di formazione per tecnici nei laboratori Fs.Ricorreremo alle nuove tecnologie anche con computer gestiti da remoto, evitando così lunghe e fastidiose permanenze lontano da casa".