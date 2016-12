Petrolio, prezzi in stabile recupero. Attese rialziste dagli analisti

(Teleborsa) - In recupero stamane i prezzi del petrolio con le aspettative rialziste degli analisti grazie al taglio deciso nell'ultimo incontro dai produttori OPEC e non OPEC Secondo gli addetti ai lavori le quotazioni di oro nero potrebbero proseguire nei prossimi mesi sulla via del rialzo. Per, il prezzo del greggio potrebbe addirittura balzare, nel primo semestre del 2017, se gli accordi presi verranno seguiti da fatti concreti.Intanto stamane, sul New York Mercantile Exchange, ilregistra un rialzo dello 0,08% a 53,06 dollari al barile mentre illima lo 0,18% a 55,80 dollari al barile.