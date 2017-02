E' di nuovo caos nel Pd. Emiliano incalza sul Congresso e fa sollevare i "renziani"

(Teleborsa) -, dopo il botta e risposta del weekend fraed untornato in scena sul palco di Rimini dopo le dimissioni da premier E' sempre lo stesso, lao, la scelta della guida del partito ed, eventualmente, un saluto alla "amici come prima" in vista di future elezioni Ad un agguerritodel suo neonato movimento Consenso, pressoché snobbato da Renzi, fa eco il: non a dicembre 2017 come deciso dall'assemblea nazionale, ma molto prima di quella data, perche sia espressione di tutto il partito., dice Emiliano al segretario dem, Matteo Renzi, parlando di delegittimazione dell'attuale segretario ed eventualmente proponendosi anche per una eventuale candidatura alternativa. "Se io capisco che questa candidatura può essere utile e incarnata da me, non ho nessun problema", ha affermato.Il clima caldo ed i toni accesi usati negli ultimi giorni nei confronti dell'ex premier hanno fatto, che rispondono alla proposta di Emiliano di convocare il congresso prima di dicembre con, replica dice il vicesegretario del Pd,, aggiungendo che "le regole sono chiare: il congresso viene convocato dall'assemblea nazionale, non dal segretario, e va fatto, secondo l'art. 5 dello Statuto del nostro partito, nel dicembre 2017".