Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,61%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo, che chiude a 2.280,9 punti. In ribasso il(-0,75%), come l'S&P 100 (-0,6%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,76%),(-1,04%) e(-0,82%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,49%) e(+1,14%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,41%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,16%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,89%.(+1,62%),(+1,57%),(+1,30%) e(+1,17%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,40%.Crolla, con una flessione del 4,37%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,42%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,87%.