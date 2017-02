RFI, abbattuto ultimo diaframma della galleria di Induno del nuovo collegamento ferroviario Arcisate - Stabio

(Teleborsa) - Abbattuto oggi l'ultimo diaframma della galleria di Induno del nuovo collegamento ferroviario(Svizzera), la cui attivazione commerciale avverrà a dicembre 2017.Presenti, ministro delle, e, accompagnati da, amministratore delegato e direttore generale diAlla cerimonia hanno partecipato anche il Presidente della Provincia di Varese,, e i sindaci die,Proseguono intanto gli interventi per la realizzazione delle opere civili della futura sede ferroviaria: le due galleriee le trincee in ambito urbano, il viadottoe le nuove stazioni di Induno Olona, Arcisate e Gaggiolo, quest'ultima nel comune di Cantello.Terminate le opere strutturali, i lavori procederanno con la posa dell’armamento ferroviario e del sistema di alimentazione elettrica dei treni e, nell'ultima fase, verranno realizzati gli impianti di sicurezza e segnalamento per la circolazione ferroviaria.. Realizzato scavando in parallelo lato Varese e lato Stabio, il tunnel (lungo 950 metri) è costituito da un tratto centrale realizzato in galleria naturale e da due tratti laterali realizzati in galleria artificiale.La galleria si sviluppa planimetricamente con un andamento in curva, ad una profondità di oltre 50 metri sotto la galleria ferroviaria della precedente linea ferroviaria, che sarà trasformata in pista ciclopedonale.La nuova linea, sviluppandosi principalmente in territorio italiano (oltre 8 km) fino al confine con la Svizzera,A regime,(4 coppie) per i collegamenti Mendrisio - Varese, Lugano - Malpensa, Como - Varese (via Mendrisio) e Svizzera Occidentale - Svizzera Orientale (via Gallarate).