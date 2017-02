Starbucks risponde a Trump: assumeremo 10mila rifugiati

Facebook

(Teleborsa) - Un coro di proteste a livello mondiale si è levato contro la decisione del presidente americanodi bloccare per quattro mesi l'accesso dei rifugiati in USA e di sospendere per tre mesi gli ingressi dei cittadini provenienti da sette paesi islamici a rischio terrorismo.Mentre Ann Donnelly, giudice federale di New York, ha emesso un’ordinanza di emergenza che temporaneamente impedisce agli Stati Uniti di espellere i rifugiati che provengono dai sette paesi a maggioranza islamica soggetti all'ordine esecutivo emanato dal presidente, anche, hanno dichiarato che senza l'immigrazione non sarebbero riuscite a diventare i colossi che ora sono mentreha annunciato che, cominciando proprio dagli Stati Uniti."Sto ascoltando l’allarme che voi tutti state sollevando per la civiltà e i diritti umani che finora davamo per garantiti e che sono sotto attacco", ha dichiarato, l’amministratore delegato della società.