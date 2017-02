Unicredit, atteso un CdA straordinario su conti e ricapitalizzazione

Unicredit

(Teleborsa) -, che stando alle anticipazioni di stampa, per discutere dell'aumento di capitale ed esaminare i dati preliminari dei conti. A riportarlo è Il Sole 24 Ore.La riunione dovrebbe servire per, il cui esame era previsto per la prossima settimana, ma potrebbe essere anticipato e prevedere uno(prezzo teorico ex diritto).Gli amministratori dovrebbero poi. Un'accelerazione sul calendario originario, che prevedeva un CdA la settimana prossima sul progetto di ricapitalizzazione ed un altro "ordinario" il 9 febbraio per l'esame del bilancio d'esercizio., il Consiglio possa, ad esempio discutere dell'avanzata di Intesa Sanpaolo su Generali , giacché Unicredit ha una quota ine questa controllacon una partecipazione del 13%. Una discussione del tutto incidentale, dato che gli sforzi della banca di Piazza Gae Aulenti sono attualmente tutti concentrati sull'avvio dell'aumento di capitali.