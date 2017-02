Canada, sei vittime e otto feriti nell'attentato alla moschea. Arrestato il 27enne Bissonnette

(Teleborsa) - Sono sei le vittime dell', per il quale è stato oraDue uomini hanno fatto irruzione in una moschea, sparando all'impazzata sui fedeli in preghiera.Tra le vittime c'è anche l'imam.Il, in prima battuta ha parlato di, aggiungendo che "i musulmani canadesi sono una parte importante" dell'economia e che "questi atti senza senso non trovano posto" in un Paese caratterizzato da una larga presenza della "diversità" e dai valori della "tolleranza religiosa"., ha commentato ieri il presidente del Parlamento europeo,, commentando l'accaduto.Frattanto, la polizia ha messo all'angolo uno dei presunti attentatori,e cinque capi d'accusa per. L'altro uomo fermato dalla polizia di origini marocchine, Mohamed Khadir, sarebbe stato interrogato e poi rilasciato.Secondo l'esperta di intelligence israeliana, Rita Katz, direttrice della società Site Intelligence Group, che pubblica tutte le attività online delle organizzazioni jihadiste, il giovane era attratto dagli estremismi: