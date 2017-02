Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Utilities

Sanitario

Industriale

Finanziario

Materiali

Pfizer

Procter & Gamble

Merck

Goldman Sachs

JP Morgan

Intel

Boeing

Mylan

Regeneron Pharmaceuticals

Celgene

Dollar Tree

Texas Instruments

Microchip Technology

CSX

Norwegian Cruise Line Holdings

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,54%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.278,87 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sotto la parità il(-0,24%), come l'S&P 100 (-0,2%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,61%) e(+1,41%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,93%),(-0,68%) e(-0,64%).del Dow Jones,(+1,34%),(+0,97%) e(+0,88%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.scende dell'1,60%.Calo deciso per, che segna un -1,31%.Altra i, si posizionano(+4,71%),(+4,29%),(+2,59%) e(+2,58%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,03%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,48%.Sensibili perdite per, in calo del 2,32%.In apnea, che arretra del 2,14%.