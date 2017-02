Ecco "Ratatua", la app per valutare la sostenibilità di spese e prestiti

Tutto, ovviamente, nel rispetto della privacy con i dati che restano ovviamente riservati, consultabili esclusivamente dal proprio dispositivo.

(Teleborsa) -è un'impresa sempre piùle spese aumentano e anche la necessità di ricorrere, a malincuore, a un prestito unica via per consentire al portafoglio di riprendere fiato. Da oggi valutare la sostenibilità di una spesa, la richiesta di un prestito, e in generale la gestione del budget personale o familiare sarà più semplice.In vostro soccorso arriva, infatti, la app Ratatua, uno strumento che permette di analizzare autonomamente se èanalizzando la propria condizione finanziaria presente e futura, in base alla situazione e alle caratteristiche personali della gestione economica familiare.L’iniziativa porta la firma doppia di Movimento Difesa del Cittadino e Experian, società per la prevenzione del rischio creditizio e delle frodi.La procedura è semplice: accedendo al servizio,sulla possibilità di fare affidamento su altre entrate, sull’importo delle rate pagate per finanziamenti in essere e sulle caratteristiche dei prestiti che si vorrebbero richiedere (importo rata, durata, motivo).