Europa all'insegna della cautela. Piazza Affari con la giusta intonazione

(Teleborsa) - Avvio di giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Fa meglioche mostra un rialzo frazionale.Giornata ricca di spunti macroeconomici.Occhi puntati anche sulla Fed che domani si pronuncerà sui tassi mentre in Giappone, la Bank of Japan ha lasciato i tassi fermi L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,071. L'è sostanzialmente stabile su 1.199,8 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,68%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco) scendendo a 183 punti base con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, dopo la fiammata di ieri in cui ha sfiorato quota 190 punti.è stabile riportando +0,10%. Andamento cauto perche mostra una performance pari a +0,18%. Poco mossoche mostra un +0,15%.Seduta in lieve rialzo per, con ilche avanza dello 0,65%. Sulla stessa linea ilche sale dello 0,56%.Tra idi Milano, si distinguono(+1,84%),(+2,05%),(+1,79%) e(+1,31%).(+2,14%) che risale la china dopo il tonfo di ieri legato ai timori sull'aumento di capitale Le più forti vendite, invece, si manifestano suche prosegue le contrattazioni a -1,45.che accusa un calo dell'1,65%.