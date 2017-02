Imprese, ne sono nate 41 mila nel 2016 e in gran parte "giovani"

(Teleborsa) -, fra quelle che hanno chiuso i battenti e quelle nate nel corso dell'anno, registrando unarispetto al 2015. Lo rileva il consueto rapporto realizzato da Unioncamere e InfoCamere.In realtà,(poco più di 363 mila in 12 mesi), ma(322 mila), portando il totale delle PMI italiane a poco meno di 6,1 milioni.: 1 su 10 è guidata da un under 35 e nell'anno sono(64 mila in più del 2015). Un dato che conferma un recente studio sulle imprese giovanili Fra levi sonomentre scemano le attività più tradizionali come la manifattura (artigiani) e l'edilizia. La gran parte delle imprese nate lo scorso anno opera in