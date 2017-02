USA, fiducia consumatori in calo più delle attese

(Teleborsa) - Cala più delle attese la, suggerendo un indebolimento del sentiment delle famiglie che non depone certo a favore per i consumi e per la crescita economica.rispetto ai 113,7 punti del mese di dicembre. Deluse le aspettative degli analisti che erano per 113 punti.Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori è basato su un campione rappresentativo di 5.000 famiglie americane ed è condotto per il Conference Board dal NFO WorldGoup.