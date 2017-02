Apple sbanca con vendite record a Natale e utili ben oltre le attese

Apple

(Teleborsa) -, lo smartphone che le ha dato definitivamente la notorietà. Non è solo il successo del nuovo modello iPhone 7 Plus ad aver, ma anche la congiuntura sfavorevole dei suoi rivali, in particolare la diretta concorrente Samsung e la sfortunata vicenda delle batterie del Galaxy Note 7 , che ha certamente minato la sua credibilità.per il colosso di Cupertino, che riporta undi dollari ed una fronte dei 3,28 USD dell'anno prima edi dollari dai 75,9 miliardi del 2015. Cash flow operativo a oltre 27 miliardi di dollari e una, quasi tutta depositata all'estero.convenduti ed un fatturato del prodotto in crescita del 5% a 54,4 miliardi di dollari. Anche ihanno dato belle soddisfazione grazie ad App Store. Performance positiva anche per il, grazie al successo di MacBook Pro, le cui vendite sono state limitate solo dalla disponibilità.Molto entusiasta il numero uno della Mela,, che citato tutti i: quello dele quello del. LAd ha anche citato la crescita straordinaria del, prospettando un, il secondo dell'anno fiscale 2016-2017, è atteso un fatturato di 51,5-53,5 miliardi di dollari, attorno alle stime di consensus di 52,79 miliardi, ed un margine lordo del 38-39%.