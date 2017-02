Etihad e Lufthansa rafforzano la collaborazione

Lufthansa

(Teleborsa) - Nuova partnership commerciale tra, che rafforzano così la loro collaborazione.Secondo l'amministratore delegato di Etihad,, che lascerà l'incarico nella seconda metà del 2017 , questo accordo "costituisce il trampolino di lancio per una collaborazione strategica più ampia tra i nostri due vettori e dimostra l'impegno di Etihad e di Abu Dhabi nei confronti della nostra strategia di crescita europea". "Le partnership sono al centro della nostra strategia e rimangono per noi fondamentali, per competere con efficacia ed efficienza in un mercato globale complesso e competitivo. La collaborazione con uno tra i brand più consolidati e famosi dell'industria dell'aviazione rappresenta senza dubbio la più importante partnership non-equity mai annunciata con una compagnia aerea"."Accogliamo con piacere l'opportunità di collaborare con Etihad e insieme potremo creare valore aggiunto per i nostri clienti e azionisti", ha dichiarato l'Ad di Lufthansa Group,, aggiungendo che "la partnership con Etihad si inserisce perfettamente nella strategia globale di Lufthansa Group dedicata alle nostre compagnie aeree di linea e alle nostre società di servizi".L'annuncio arriva nel giorno dell'inizio del code-sharing tra le due compagnie aeree.