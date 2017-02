FCA rimane al palo in attesa delle immatricolazioni

FCA

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Rimane incoloreche anon si muove dai livelli della vigilia. Oggi in Italia, c'è attesa per i dati sulle immatricolazioni auto.. Il mese scorso le immatricolazioni di FCA hanno battuto il mercato , mentre settimana scorsa ha annunciato conti record L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,27 Euro. Primo supporto visto a 9,93. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 9,76.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)