La Fed non sorprende: lascia i tassi invariati

(Teleborsa) -, che ha deciso di lasciare invariata la politica monetaria dopo l' aumento finalizzato a dicembre scorso, il primo da circa 12 mesi Questa volta non è prevista la consueta conferenza stampa dialla comunità finanziaria, ma la banchiera a capo della Fed ha avuto anche le sue ragioni per attendere un momento più propizio per alzare i tassi: le incertezze della politica internazionale, la stagnazione dell'economia globale, la crescita altalenante di posti di lavoro in USA e, soprattutto, un'inflazione che stentava a crescere a livello planetario.Oggi, rispetto ad un anno fa, la situazione appare radicalmente mutata: l'inflazione si è risvegliata , ma rischia anche di esplodere per le politiche protezionistiche e pro-crescita di Trump , le cui mosse saranno determinanti anche per le scelte della banca centrale statunitense. La Fed è "giustamente" ottimista sulla crescita dell'economia e prospetta tassi al 3% entro il 2019 . Tuttavia,e l'attesa appare più che giustificata.I più ritengono che i tassi non si muoveranno neanche a marzo e indicano come