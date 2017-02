Poco mossa la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia in attesa del verdetto della Fed sui tassi . Ilscambia a 19.895,45 punti, resta piatto anche l', con le quotazioni che si posizionano a 2.278,52 punti. In moderato rialzo il(+0,6%); sotto la parità lo, che mostra un calo dello 0,25%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,65%) e(+0,63%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,71%),(-1,21%) e(-0,65%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,61%) dopo i conti (+1,21%),(+0,88%) e(+0,81%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -1,27%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,26%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,20%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,61%),(+4,03%),(+3,43%) e(+2,32%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a con un -6,23%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,79%. In caduta libera, che affonda del 2,33%. Pesante, che segna una discesa di ben 2,13 punti percentuali.