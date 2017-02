Wall Street accenna un sorriso in avvio

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Apple

JP Morgan

American Express

United Health

Wal-Mart

Procter & Gamble

Apple

Paccar

Citrix Systems

Skyworks Solutions

Automatic Data Processing

Paychex

Regeneron Pharmaceuticals

Monster Beverage

(Teleborsa) -, con gli investitori in attesa del verdetto della Fed sui tassi . Ilsale dello 0,50% a 19.962,64 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via venerdì scorso. Rimane ai nastri di partenza l', che si posiziona a 2.278,87 punti. In denaro il(+0,84%), come l'S&P 100 (0,5%).del Dow Jones,(+4,90%) grazie ai conti (+1,17%),(+1,17%) e(+1,01%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, -0,84% e, -0,63%.(+4,90%),(+3,03%),(+2,80%) e(+2,40%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che inizia le contrattazioni con un -4,57%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,32%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,00%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,80%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati, in USA sarà annunciatoalle 15:45 di questo pomeriggio (55,1 punti nelle stime degli esperti).In USA verràalle 16:00 di questo pomeriggio, per il quale gli analisti stimano 55 punti.