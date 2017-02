Piazza Affari è la migliore in Europa. Acquisti sulle Blue-Chips

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, muovendosi in controtendenza rispetto ai mercati più grandi di Parigi e Francoforte,alimentate dall'ipotesi di avvio di una proceduta di infrazione all'Italia La Borsa di Milano ha beneficiato in particolare dell', che ha controbilanciato la generaleGli investitori europei si sono invece concentrati sulee sulle, scontando. Il cambioconferma mostra un rialzo dello 0,32% a 1,08.Fra le commodities, l'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,66%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 53,85 dollari per barile., con un decremento di 6 punti base rispetto a ieri, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,21%. Il differenziale non sembra ancora scontare la possibilità di commissariamento dell'Italia.sottotonoche mostra una limatura dello 0,27%, meglio, che recupera lo 0,48%, senza spunti, che segna un -0,01%., che porta a casa un guadagno dello 0,79% sul; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,70%, portandosi a 20.677 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,12%), come il FTSE Italia Star|M,indice dei titoli del segmento STAR (0,1%).In Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 2,44 miliardi di euro, restando invariato rispetto alla seduta precedente.A fronte dei 218 titoli trattati, 105 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 103 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 10 azioni del listino italiano.(+4,00%),(+2,26%) e(+2,13%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,98%) e(-0,92%).di Piazza Affari, in evidenza, , grazie a ricoperture dopo la deblacle di ieri sui conti Bene anche(+5%),(+3,85%) e, (+3,73%), quest'ultima dopo i solidi risultati di bilancio La peggiore performance è quella di, che ha chiuso a -2,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%, nel giorno in cui sono arrivati i dettagli dell'aumento di capitale . Vendite anche su, che registra un ribasso dell'1,47%,, che flette dello 0,98%.