Piazza Affari in cima all'Europa. Ferrari corre dopo i conti

(Teleborsa) -Gli investitori europei rimangono incerti dopo le ultime mosse della Fed che ha preferito lasciare lo "status quo" sui tassi, sottolineando che in futuro potrebbero esserci altri rialzi "graduali".A Piazza Affari occhi puntati suche ha fissato il prezzo del maxi aumento di capitale . In luce anche Ferrari che sfreccia su anno da record Dal fronte macro, accelerano i prezzi alla produzione dell' Eurozona Lieve aumento per l'che mostra un rialzo dello 0,42%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,05%. Forte rialzo per il petrolio), che mette a segno un guadagno del 2,03%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,11%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,40%. Resta vicino alla parità(+0,09%). Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,32%. Sulla stessa linea, in rialzo ilche sale dell'1,18%.Tra idi Milano, si distinguono(+4,16%),(+3,38%),(+3,27%) e(+3,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su(-1,52)%.Venduta anche, che registra un ribasso dello 045%.