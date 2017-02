Volare oh oh: i viaggiatori incoronano Emirates, è la compagnia migliore al mondo

(Teleborsa) - I viaggiatori hanno scelto: è Emirates , la compagnia aerea più amata nel mondo. Almeno dagli utenti di eDreams. l portale, infatti, ha reso nota la classifica annuale delle migliori compagnie aeree del mondo, realizzata sulla base delle recensioni di oltreSul podio anche Luxair e Aegean Airlines.- Un vero e proprio gioco da ragazzi per la compagnia di bandiera di Dubai che sbaraglia le concorrenti e vince a mani basse: pulizia, comfort, servizio degli steward, check-in, intrattenimento, rapporto qualità-prezzo. Non ce n'è per nessuno.Bisogna scorrere la classifica fino all'11mo posto, piazzamento comunque dignitoso che assicuro un posto d'onore nella. Ultimo posto, invece, per l'inglese- commenta Alexandra Koukoulian, country manager di eDreams Odigeo per l'Italia -Oggi gli utenti ci chiedono flessibilità, libertà di scelta, tempestività e convenienza perché con il web e il mobile i processi di prenotazione e di pianificazione delle vacanze sono molto cambiati. Noi crediamo che le agenzie di viaggi online siano oggi nella posizione migliore per fornire questo servizio e contribuire alla continua crescita di questo settore".