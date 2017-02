Campari acquisisce il brand super premium BULLDOG Gin

Campari

(Teleborsa) - Il Gruppoha annunciato la firma di un accordo per acquisire, un brand di proprietà indipendente. per 55 milioni di dollari (corrispondenti a 50,9 milioni di euro), più capitale circolante e passività assunte per 3,4 milioni di dollari ( 3,1 milioni di euro).L'accordo prevede un potenziale earn-out da corrispondere al raggiungimento di determinati volumi di vendita incrementali rispetto a obiettivi concordati.Il Gruppo Campari, incluso il canale Global Travel Retail, in virtù di un accordo esclusivo di durata quinquennale, che prevedeva anche un'opzione call per acquisire la proprietà del marchio nel 2020.A seguito di una rinegoziazione dei termini dell'accordo, Campari acquisisce la piena proprietà del marchio in anticipo rispetto alla scadenza dell'accordo quinquennale originale., Chief Executive Officer: "Siamo molto lieti di avviare l'acquisizione di BULLDOG Gin, che abbiamo distribuito con successo dal 2014. Ottenendo il pieno controllo della strategia di marketing di BULLDOG Gin così come delle iniziative di sviluppo della marca, saremo ancor più fortemente posizionati per sfruttare appieno il potenziale del marchio. Inoltre, grazie alla marca super premium BULLDOG Gin, completiamo il portafoglio esistente del Gruppo e potenziamo l'offerta di brand premium di proprietà, ottenendo un mix di prodotti più ricco"