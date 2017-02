Deutsche Boerse-LSE, esclusa la vendita di Borsa Italiana

Deutsche Boerse

(Teleborsa) -e il(LSE) non pensano ad importanti dismissioni per ottenere il via libera dell'antitrust alla fusione.Secondo alcune indiscrezioni riportate da Reuters, le due società che dovrebbero unirsi in matrimonio tra circa due mesi, offriranno lunedì alla Commissione europea la possibilità di piccoli aggiustamenti alle loro attività combinate nell'area del clearing su derivati.Non si pensa a importanti cessioni, come, avrebbero precisato le fonti.Intanto la Germania preme affinché la sede principale sia Francoforte e non Londra. "Deutsche Boerse e London Stock Exchange dovrebbero essere basate a Francoforte e non a Londra a causa della Brexit", ha dichiarato, ministro delle Finanze dello stato federato dell'Assia.