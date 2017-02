Piazza Affari fa meglio del resto d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che fa meglio della buona performance degli euro listini.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,078. Lieve aumento dell', che si porta a 1.219,2 dollari l'oncia. Su il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta a 53,89 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a 184 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,25%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,20%, sostanzialmente tonica, che registra una plusvalenza dello 0,67%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,65%., consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso. Ilguadagna l'1,13% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 20.911 punti. Poco sopra la parità il(+0,69%), come il FTSE Italia Star (1,2%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,69 miliardi di euro, in rialzo del 10,41% rispetto ai precedenti 2,44 miliardi; mentre i contratti si sono attestati a 249.900, rispetto ai precedenti 270.027, mentre i volumi scambiati sono passati da 0,74 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,76 miliardi.Su 217 titoli trattati a Piazza Affari, 75 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 129. Invariate le rimanenti 13 azioni.Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+2,49%),(+2,28%) e(+1,61%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,98%) e(-0,64%).Tra idi Milano, si distinguono(+2,66%) dopo i conti (+2,61%),(+2,57%) e(+2,41%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -1,12%. Piccola perdita per, che chiude con un -0,98%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,02%),(+3,39%),(+3,31%) e(+3,07%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -2,03%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,32%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,18%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,13%.