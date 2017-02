Più sano più bello: nel paniere Istat entrano cibi vegani e centrifughe

(Teleborsa) - Vi sonoper la misura dei prezzi al consumo e dell'inflazione: leconsumate al bar e relativa apparecchiatura per farle a casa, iloe gli apparecchi da polso per la palestra e lo sport. Tutti prodotti molto personali e spesso di stampo salutistico, al contrario delle tendenze più disparate emerse dalla revisione dell'anno scorso (sostituite dall’Action camera).Sono queste le nuovedagli italiani, che spingono ogni anno l’Istat a rivedere l’elenco dei prodotti che compongono il paniere per la rilevazione dei prezzi al consumo, tenendo conto delleNel 2017 quindi entrano nel paniere 12 prodotti:, che ampliano la gamma di prodotti pronti da cuocere;, che rispondono alla recente evoluzione nelle abitudini alimentari dei consumatori;, che si aggiungono alle altre consumazioni al bar dell’aggregato Bevande analcoliche al bar;(barre amplificatrici di suoni);, che sostituisce le videocamere tradizionali all’interno del segmento Macchine fotografiche e videocamere;, arricchiscono la classe di prodotti Piccoli elettrodomestici;Nel paniere utilizzato nel 2017 figurano(1.476 nel 2016), raggruppati in 920 prodotti, a loro volta raccolti in 405 aggregati. Per il calcolo dell’indice IPCA (armonizzato a livello europeo) viene invece impiegato un paniere più grande di 1.498 prodotti elementari (1.484 nel 2016), raggruppati in 923 prodotti e 409 aggregati.per il paniere completo; la copertura territoriale dell’indagine è pari all'83,7% in termini di popolazione provinciale. Altri 16 comuni partecipano alla stima dell’inflazione solo per un sottoinsieme di prodotti (tariffe locali e alcuni servizi); il loro peso sul paniere è del 6%, mentre la copertura territoriale dell’indagine è del 92,4%.A partire da quest’anno è invecebenzina, gasolio, GPL e metano). La rilevazione utilizza le informazioni fornite da 13.596 distributori (69,3% di quelli attivi e presenti nella base dati del Ministero dello Sviluppo economico).Tra punti vendita,presenti nei comuni, mentre ammontano a quasipresso le quali sono rilevati i canoni d’affitto.Nella struttura di ponderazione del paniere aggiornata al 2017, mentre scende quello di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili. Considerando la, nel paniere 2017(da 46,28% a 46,39%) a discapito di quello dei beni (da 53,72% a 53,61%).