Salva-banche, rimborsi a parenti risparmiatori frodati e fondi per "educazione"

(Teleborsa) -, che si arricchisce con due importanti norme lle "vittime" delle 4 banche fallite (Banca Etruria, Carife, Banca Marche e CariChieti) ) edei risparmiatori. Lo ha preannunciato il sottosegretario all'economia, Pier Paolo Baretta, a nome del governo.- Il primo emendamento a frima di Donatella Mattesini (Pd) prevede che il rimborso ai risparmiatori frodati dalle banche con investimenti a rischio vengano estesi anche al "in possesso degli strumenti finanziari" subordinati "a seguito di trasferimento con atto tra vivi".- Un emendamento prevede anche la fissazione di, con la creazione di un apposito Comitato di dieci membri (senza compenso) ed una dotazione diper le attività del Comitato in questione. Le linee guida dovranno "organizzare in modo sistematico" i sogfgetti pubblici e privati e garantire interventi "continui nel tempo", creando un ponte con la scuola., caldeggiata e proposta dal numero uno dell'ABI. Per ora passa solo la proposta di modifica, firmata dal relatore Mauro Maria Marino (Pd), che prevede una relazione del MEF al parlamento ogni quattro mesi con l'indicazione dei soggetti ad alto profilo di rischio nei cui confronti l'emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1% del totale degli attivi.