Snapchat annuncia l'IPO per il debutto a Wall Street

Alibaba

(Teleborsa) -: si tratta di, la società fondata nel 2011 da Evan Spiegel e Bobby Murphy, leader della messaggistica veloce. Il grande successo della sua app, innovativa rispetto alla concorrenza è dato proprio dalla capacità dei messaggi inviati di sparire dopo 24 ore dall'invio senza lasciare tracce.La, confermando le voci che da mesi circolano in ambienti finanziari, hapresso l'autorità di controllo della borsa statunitense, la SEC (equivalente alla nostra Consob), dove si chiede la quotazione di. Il suodi dollari, che costituirebbe il nuovo record dopo il debutto dinel 2014.Da notare poi che l'IPO è la prima che prevede solo l'emissione di. I due co-fondatoricon una quota ciascuno del valore diin azioni. I consulenti dell'IPO sono Morgan Stanley e Goldman Sachs.Dal prospetto emerge che, in crescita rispetto al rosso d 372,89 milioni archiviato nel 2015. Il prospetto poi avverte: "Abbiamo subito una perdita operativa in passato, ci aspettiamo di incorrere in una perdita operativa nel futuro e potremmo non raggiungere mai o mantenere la redditività".Non sia mai detto che la sincerità e la trasparenza non è il suo forte... maa 404,48 milioni di dollari dai 58,66 milioni del 2015 ed una 1,05 dollari dai 31 cent dello stesso periodo dell'anno prima. Ed ancora:(+48%) nell'arco dell'ultimo anno., compresi fra 18 e 34 anni equanto a gusti e tendenze.