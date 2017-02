Terremoto, nuova scossa 4.4 fra Macerata e Perugia

(Teleborsa) -. Una nuova fortesi è verificata questa mattina presto, 3 febbraio 2017, alle, con epicentro a Monte Cavallo. Le Marche e l'Umbria restano dunque in allerta continua dopo gli episodi più gravi occorsi nell'ottobre scorso Questa nuova scossa era stata preceduta una ventina minuti prima, alle ore 4.47, da un'altra scossa di, ed è stata poi seguita (ore 5.19) da una di. A quanto risulta sinora, non vi sarebbero stati danni sensibili nelle zone colpite.Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (), conin provincia di Macerata e 12 chilometri da Preci in provincia di Perugia, ha avuto un ipocentro a 6 chilometri di profondità.Frattanto,nel 2016 e nel 2017, con l'biettivo di mettere in campo tutte le azioni per gestire prima l'emergenza e poi la ricostruzione. "L'Italia deve reagire con decisione, con un'obiettivo che è quello di mettere in campo tutte le norme e le iniziative necessarie per accelerare i percorsi di ricostruzione ed emergenza", ha detto il Premier Paolo Gentiloni, al termine del Consiglio., soprattutto marchigiani, chiedeva al govenro delle "risposte" sul perché sono ancora in molti fuori da casa, nelle case mobili, nelle roulotte, in sistemazioni provvisorie molto lontano dal proprio paese.