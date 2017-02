Virginia Raggi: "non mi dimetto". "Ho la fiducia di Grillo"

(Teleborsa) -resiste nonostante la bufera. ". La prima cittadina della Capitale è stata chiamata a rispondere delle accuse di abuso d'ufficio e falso in atto pubblico in relazione al caso Marra , cioè per la nomina alla direzione del Dipartimento turismo del fratello dell'ex responsabile della gestione risorse umane del comune, poi dimessosi.Sullea vita del valore di 33 mila euro stipulate per la sindaca dall'ex capo della segreteria, la Raggi ha dichiarato: "non ero a conoscenza, mi hanno spiegato che queste polizze possono essere fatte senza informare il beneficiario, non devono essere controfirmate".Relativamente alle causali delle polizze i pm le avrebbero definite "fantasiose", compresa quella della "relazione personale"."Cosa mi ha detto Grillo al telefono? Che farà polizze per tutti", ha scherzato la Raggi, specificando che non ha affatto alcuna intenzione di dimettersi, anche perché ha la fiducia del. "Mi sento ancora nel Movimento e non penso affatto alle dimissioni", ha puntualizzato la sindaca.I magistrati stanno indagando sul nuovo filone delle polizze assicurative stipulate dall'ex capo di segreteria Romeo, circa una decina per un valore complessivo di 100 mila euro, dal 2013 in poi, prima di essere nominato alla Segreteria con uno stipendio d'oro. I magistrati cercheranno di capirne la ratio ed eventuali collegamenti con le nomine poi effettuate dalla Giunta Raggi.