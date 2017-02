Volo diretto Alitalia da Roma per l'Ucraina e novità col Tel Aviv-Atene. Da Agosto entra in flotta il Boeing 777-300ER

(Teleborsa) -Oltre a più voli stagionali verso destinazioni internazionali e nazionali nel corso dell'intera stagione estiva.L'occasione è appunto l'entrata in vigorepiù grande e di conseguenza con un maggior numero di posti disponibili rispetto agli stessi modelli, ma della serie 200.Il nuovo collegamentovale a dire A319, A320 e A321 a seconda delle diverse necessità operative.L’Ucraina rappresenta un mercato di grande interesse per l’Italia grazie ai rapporti commerciali consolidati tra i due Paesi.Il voloOrari che permettono di utilizzarenei primi undici mesi del 2016,In aggiunta ai nuovi voli Roma-Kiev e Atene-Tel Aviv,Roma-Spalato, Roma-Dubrovnik, Milano Linate-Atene, Catania-San Pietroburgo e i collegamenti per Ibiza da Bologna, Verona e Venezia.con i nuovi voli stagionali Roma-Trapani, Torino-Catania, Napoli-Cagliari e i collegamenti per Olbia da Trieste, Genova, Bologna e Napoli. Confermati i voli stagionali per Mosca da Palermo e Catania.nello specifico, da Roma Fiumicino verso Malaga, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Salonicco, Mikonos, Rodi, Heraklion, Larnaca e San Pietroburgo; da Milano Linate verso Minorca, Palma di Maiorca, Ibiza, Corfù, Heraklion, Mykonos, Santorini, Rodi e Salonicco.Alitalia, inoltre,