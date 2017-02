Wall Street positiva dopo il Job Report

Dow Jones

(Teleborsa) -, dopo le buone notizie provenienti dal mercato del lavoro che aumentano le probabilità di futuri rialzi del costo del denaro da parte della Fed . Piccolo scatto in avanti anche per l', che arriva a 2.290,22 punti. In moderato rialzo il(+0,2%), come l'S&P 100 (0,4%).del Dow Jones,(+4,36%),(+2,65%),(+1,74%) e(+1,20%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, -0,80%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,75%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.Al top tra i, si posizionano(+4,00%),(+1,63%),(+1,43%) e(+1,35%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, -3,15% dopo i conti . Tonfo di, che mostra una caduta del 2,01%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,53%. Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,56%.