La lotta ai "furbetti dello Stato": cosa non fare per non esser licenziati

(Teleborsa) -salvo eccezioni che si possano contare sulla punta della dita,Di quali gravi mancanze disciplinari dovranno macchiarsi questi "intoccabili" per esser mandati a casa senza un euro di retribuzione? Ecco le indiscrezioni su cosa farà accendere la spia rossa di avvertimento su quanto provocherà sanzioni fino al licenziamento, O quelle ripetute malattie che, guarda caso, insorgono soprattutto di venerdì e di lunedì come nel previsto primo giorno di lavoro al ritorno dalle ferie.un vero e propor decalogo, che il dipendente non potrà far altro che evitare, pena la sanzione che potrebbe dar luogo anche all'espulsione:Come del resto, per quanto riguarda leLa massima sanzioneche, di fronte agli illeciti, fa finta di non aver visto nulla.il periodo di tempo entro il quale l'iter della procedura disciplinare debba esser concluso,a carico dei "furbetti del cartellino".soggetto a provvedimento disciplinare.Intantonell'attesa di un incontro ufficiale che si terrà, con ogni probabilità, alla vigilia della discussione in Consiglio dei Ministri del Decreto Madia.