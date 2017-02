Unicredit, firmato accordo: 3.900 uscite e 2mila assunzioni

Unicredit

(Teleborsa) -"E' un accordo, raggiunto dopo una trattativa durissima, che guarda al futuro e valorizza i lavoratori in un'ottica di netta discontinuità col passato -- e oggi possiamo dire che azienda e dipendenti scommettono insieme sul rilancio del Gruppo iano almeno per i prossimi tre anni,un impegno esigibile sulle pressioni commerciali a tutela dei dipendenti. Dopo sei anni, sono inoltre stati sbloccati i percorsi di carriera con un nuovo accordo sugli inquadramenti".L'accordo nello specifico prevede, con trattamenti uguali per tutti i lavoratori, premio aziendale di 800 euro se si sceglie la formula welfare e di 600 se si sceglie quella in contanti, definizione di un nuovo accordo sugli inquadramenti, garanzia occupazionale che nel triennio il gruppo non procedera' alla dichiarazione di nuovi esuberi.E' stata, infine, istituita unache interverrà in maniera concreta, su segnalazione, in caso di comportamenti lesivi della professionalità e della dignità dei lavoratori.